СМИ: в НХЛ считают, что контракт вратаря Федотова с "Филадельфией" должен быть расторгнут

По информации журналиста TSN Даррена Дрегера, Международная федерация хоккея рассматривает соответствующую заявку НХЛ и "Филадельфии"

ТАСС, 31 июля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) и клуб "Филадельфия" считают, что контракт российского вратаря Ивана Федотова с командой должен быть расторгнут. Об этом сообщает журналист телеканала TSN Даррен Дрегер на своей странице в Twitter.

"НХЛ и "Филадельфия" считают, что контракт Ивана Федотова должен быть расторгнут, потому что он пропустил прошлый сезон из-за службы в армии в России. Сейчас IIHF (Международная федерация хоккея - прим. ТАСС) рассматривает заявку", - написал Дрегер.

8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в НХЛ заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с "Филадельфией", которое было заключено перед тем, как игрока призвали на военную службу. В "Филадельфии" убеждены, что контракт остается в силе на сезон-2023/24. Позднее в Федерации хоккея России сообщили, что будут настаивать на строгом соблюдении правил IIHF в вопросе подписания контракта.