В Федерации хоккея Москвы изменят формат соревнований для акцента на развитие детей

Глава организации Андрей Николишин отметил, что "воспитание в коллективе является одним из приоритетных способов развития и становления личности"

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея Москвы хочет изменить нынешний формат проведения турниров с акцентом на всестороннее развитие детей, а не на результат на всероссийских соревнованиях. Об этом ТАСС рассказал президент федерации, чемпион мира 1993 года и бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин.

"Они [изменения], в первую очередь, коснутся формулы проведения соревнований. Мы видим нашей задачей не только первые места на всероссийских соревнованиях, - сказал Николишин. - Основное - это всестороннее воспитание и развитие всех детей, пришедших в секцию хоккея".

Соревнования на открытом первенстве Москвы среди детско-юношеских команд проводятся в круговом формате, к пяти возрастным категориям добавится еще одна. Кубок Москвы будет проводиться в двух возрастных категориях вместо трех. С сезона-2024/25 соревнования в самом младшем возрасте планируется проводить поперек площадки.

Николишин был избран президентом столичной федерации хоккея в конце сентября. "По сути, отработал первый полный сезон в федерации - 29 сентября прошлого года мою кандидатуру на пост президента федерации поддержало общее собрание на внеочередных выборах, и я приступил к работе", - рассказал он.

"Детский хоккей - это множество команд, детей, родителей, судей, любителей, с которыми нужно общаться, разговаривать, обсуждать, вникать в их вопросы, выстраивать диалог. Требовалось найти точки соприкосновения со школами, с департаментом спорта, с областными и региональными федерациями, в целом со всеми теми, кто так или иначе соприкасается с хоккеем в Москве", - добавил Николишин.

Взаимодействие со студенческой лигой

Собеседник агентства рассказал, возможно ли увеличение количества соревнований в Москве, особенно детских и юношеских.

"Количество команд, участвующих в наших соревнованиях, это и первенство Москвы и Кубки, постоянно увеличивается, соответственно, календари и регламенты у нас корректируются ежегодно. Мы бы с радостью увеличили продолжительность сезона. Но с одной стороны упираемся во всероссийские клубные финалы, куда должны отправиться сильнейшие команды по итогам наших турниров, с другой - экзамены у выпускников, с третьей - наши переходные игры, при этом всем детям нужно отдохнуть и соскучиться по хоккею", - подчеркнул Николишин.

"Важно помнить, что помимо игр, есть еще тренировочные, обучающие процессы, которые очень важны. Нужно делать упор и на этом направлении. Хоккей - командная игра, и воспитание в коллективе является одним из приоритетных способов развития и становления личности", - добавил он.

Николишин также рассказал, что федерация будет тесно взаимодействовать со Студенческой хоккейной лигой. "Будем развивать столичный регион в этом направлении. Это возможность для ребят не только продления хоккейной карьеры, но и, что очень важно, их обучения, получения профессиональных навыков в других областях и специальностях", - отметил он.