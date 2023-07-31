Карполь может завершить карьеру тренера после следующего волейбольного сезона

Николай Карполь возглавляет волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" более 49 лет

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Предстоящий сезон может стать последним в карьере главного тренера екатеринбургского женского волейбольного клуба "Уралочка-НТМК" Николая Карполя. Об этом Карполь рассказал ТАСС в понедельник.

"Предстоящий сезон может стать последним [в тренерской работе]", - сказал Карполь.

Ранее Карполь вошел в Книгу рекордов России, проработав в "Уралочке" 49 лет и 8 месяцев, это наибольший стаж в одном спортивном клубе в стране.

Карполю 85 лет, он стал работать тренером в 1959 году. Всего за тренерскую карьеру он сумел дважды выиграть Олимпийские игры (1980, 1988), один раз - чемпионат мира (1990), семь раз - чемпионат Европы (1979, 1989, 1991, 1993, 1997, 1999, 2001). Специалист 11 раз приводил "Уралочку" к победе в чемпионате СССР, 14 раз - в чемпионате России. 8 раз спортсменки под его руководством побеждали в Кубке европейских чемпионов, 3 раза - в Кубке СССР. Также на его счету три серебряные медали Олимпийских игр и три бронзовые награды чемпионатов мира. Карполь воспитал более десяти олимпийских чемпионок. В 2009 году он был введен в Зал волейбольной славы в Холиоке. Тренер награжден орденами Дружбы народов (1980), Трудового Красного Знамени (1989), "За заслуги перед Отечеством" III степени (1998), Дружбы (2005), а также отмечен благодарностью президента РФ (2008).