Гэтжи может стать запасным на бой Махачев - Оливейра

Поединок между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой пройдет 21 октября в Абу-Даби

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Американский боец Джастин Гэтжи может стать запасным для поединка между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Об этом ТАСС рассказали в команде Гэтжи.

В ночь с 29 на 30 июля Гэтжи нокаутировал американца Дастина Порье во втором раунде поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

"Джастин может стать запасным. Такой вариант возможен", - сказал собеседник агентства.

Бой Махачев - Оливейра возглавит турнир UFC 294, который пройдет в Абу-Даби 21 октября.

Гэтжи 34 года. На его счету 25 побед и 4 поражения.