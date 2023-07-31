31 июля, 05:15
Бокс

Боксерский поединок Бетербиев - Смит может состояться в начале 2024 года

Поединок был перенесен из-за проблем со здоровьем у россиянина

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Поединок между чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом может пройти в начале 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в промоутерской компании Top Rank.

"Бой Бетербиев - Смит может состояться в начале 2024 года", - сказал собеседник агентства.

30 июля стало известно, что запланированный на 19 августа бой между Бетербиевым и Смитом перенесен из-за проблем со здоровьем у россиянина. Поединок должен был пройти в канадском Квебеке.

На счету 38-летнего Бетербиева 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. Смиту 33 года, в его активе 29 побед (21 нокаутом) и 1 поражение. 

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