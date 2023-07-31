Николишин отметил, что родители и тренеры должны быть внимательны к здоровью игроков

Основным фактором при проведении соревнований в Москве является безопасность, подчеркнул Андрей Николишин

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Родители и тренеры должны внимательно следить за здоровьем молодых хоккеистов во избежание несчастных случаев. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея Москвы, чемпион мира 1993 года и бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин.

"У нас основным фактором при проведении соревнований в Москве является безопасность. Для этого строго обязательно прохождение углубленного медицинского обследования для каждого из участников соревнований, равно как дежурство скорой помощи на каждом матче, и мы это контролируем, - сказал Николишин. - Но именно от несчастных случаев не застрахован никто. То, что произошло с Валентином Родионовым, - огромная и невосполнимая трагедия для всего хоккея".

"К сожалению, игроки иногда легкомысленно относятся к травмам, особенно к сотрясениям. Тут, конечно, важно, чтоб родители и тренеры были внимательны к игрокам. Они в первую очередь дети, а уже потом хоккеисты, без которых не выиграть матч", - добавил он.

21 ноября 2021 года во время матча Открытого первенства Москвы между "Динамо" и ЦСКА среди игроков 2005 года рождения 16-летний Валентин Родионов потерял сознание после того, как вернулся со своей смены на скамейку запасных. Игрок был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован, у него были диагностированы отек головного мозга и ушиб мозга тяжелой степени. Через два дня хоккеист был введен в медикаментозную кому, 26 ноября он скончался.