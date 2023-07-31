Митрофанов: сборные России примут участие в турнире развития УЕФА в сентябре

Соревнования пройдут в Минске

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Российские команды примут участие в турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который пройдет в сентябре в Минске. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"Участие сборных России подтвердилось, - сказал Митрофанов. - Юниорские команды примут участие в турнире развития УЕФА в сентябре, он пройдет в Минске. В нем также примут участие команды Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана".

15 июля президент РФС Александр Дюков сообщил ТАСС, что организация договорилась с УЕФА о проведении турниров развития. Первые турниры развития УЕФА в России прошли в Волгограде с 24 по 29 мая, в них принимали участие юношеские женские и мужские сборные (игроки до 16 лет). Соревнования были частично профинансированы УЕФА. Женская сборная России победила на турнире развития УЕФА. В соревновании также принимали участие команды Белоруссии, Киргизии и Узбекистана. Мужская сборная России также выиграла соревнования, ее соперниками были команды Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Также в 2023 году женская сборная России участвовала в чемпионате Федерации футбола Южной Азии среди игроков до 17 лет. Соревнования проходили в рамках программы развития УЕФА. Россиянки стали победительницами турнира, обыграв команды Бангладеш (3:0), Бутана (9:1), Непала (3:0) и Индии (2:0).

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.