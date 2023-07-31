В РФС надеются, что у арбитра Карасева не будет проблем с приездом на сбор судей УЕФА

Сергей Карасев с 2010 года является судьей ФИФА

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов выразил надежду на то, что у арбитра Сергея Карасева не возникнет проблем с приездом на сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который пройдет в сентябре 2023 года. Об этом Митрофанов рассказал ТАСС.

"Я надеюсь, что травм у него не будет, - сказал Митрофанов. - И надеюсь, что не будет никаких других проблем: виза, логистика, - что будет все в порядке, Сергею и другим нашим арбитрам удастся принять участие в соответствующих учебно-методических мероприятиях. А также, надеюсь, и в играх".

Карасеву 44 года, он работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года является судьей Международной федерации футбола (ФИФА). Карасев также работал на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх. В 2021 году он получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА, в котором играли английский "Челси" и испанский "Вильярреал" (1:1, 6:5 по пенальти).

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации.