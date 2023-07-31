Футболист "Торпедо" Лебеденко допустил, что проводит последний сезон в карьере

В мае нападающему исполнилось 40 лет

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Самый возрастной автор гола в истории высшего дивизиона чемпионата России по футболу нападающий московского "Торпедо" Игорь Лебеденко допустил, что текущий сезон может стать последним в его карьере. Об этом он рассказал ТАСС.

"Допускаю, что это может быть мой последний сезон в карьере. Не знаю, сколько еще буду играть. У меня каждый сезон как последний", - сказал Лебеденко.

27 мая Лебеденко исполнилось 40 лет. 5 марта в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" (2:2) он стал автором самого возрастного гола в чемпионатах России - в возрасте 39 лет, 9 месяцев и 6 дней. Соглашение Лебеденко с "Торпедо" действует до конца сезона-2023/24. В текущем сезоне московская команда выступает в Мелбет - Первой лиге.

Лебеденко является воспитанником "Торпедо", нападающий выступал за команду с 2000 по 2004 год, за это время стал бронзовым призером чемпионата России (2000 год), и вернулся в состав черно-белых в 2019 году. Также нападающий играл за московский "Локомотив", с которым в 2005 году выиграл Суперкубок России и бронзовую медаль чемпионата страны, подмосковный "Сатурн", "Ростов", казанский "Рубин", грозненский "Терек" (сейчас - "Ахмат"), московский "Арарат" и воронежский "Факел".