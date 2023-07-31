Гусев заявил, что тема с НХЛ для него не закрыта

Нападающий выступал в лиге с 2019 по 2021 год

БОР /Нижегородская область/, 31 июля. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Никита Гусев не считает закрытой тему своего возвращения в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом хоккеист рассказал ТАСС.

"Тема с НХЛ для меня не закрыта, - отметил Гусев. - Но сейчас я игрок "Динамо", и мы готовимся к новому сезону, поэтому все мысли здесь. Для того чтобы начать думать на эту тему, нужно добиться с "Динамо" хороших результатов в сезоне".

Гусев выступал в НХЛ с 2019 по 2021 год за "Нью-Джерси" и "Флориду". Всего в лиге нападающий провел 97 матчей, в которых забросил 17 шайб и сделал 37 результативных передач.

Гусеву 31 год, в июле он подписал контракт "Динамо" до окончания сезона-2023/24. Ранее нападающий выступал за петербургский СКА (2015-2019, 2021-2023), в составе которого выигрывал Кубок Гагарина (2017). Также в Континентальной хоккейной лиге Гусев играл за "Югру", хабаровский "Амур" и ЦСКА.

В составе сборной России Гусев стал олимпийским чемпионом (2018) и серебряным призером Игр (2022). Дважды форвард выигрывал бронзовые медали чемпионатов мира (2017, 2019).