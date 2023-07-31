Хоккеист Гусев заявил, что всегда готов играть за сборную России

Нападающий отметил, что игра за национальную команду всегда вызывает интерес

БОР /Нижегородская область/, 31 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Никита Гусев готов играть за сборную России по хоккею на любом турнире и в товарищеских матчах. Об этом нападающий рассказал ТАСС.

"Всегда готов играть за сборную России, - подчеркнул Гусев. - Все мы хотим, чтобы сборная России играла на международной арене. Пусть это свершится побыстрее".

Из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (IIHF) сборная России пропустила два последних чемпионата мира. Российские хоккеисты не выступят и на мировом первенстве 2024 года, которое пройдет в Чехии.

В прошлом сезоне Гусев не выступал на Кубке Первого канала в Москве, в котором сборная России играла с командами Белоруссии и Казахстана. "Игра за сборную всегда вызывает интерес. С удовольствием сыграю [на Кубке Первого канала или в товарищеских матчах], если будет такая возможность", - сказал собеседник агентства.

В составе сборной России Гусев стал олимпийским чемпионом 2018 года и серебряным призером Игр 2022 года. Дважды форвард выигрывал бронзовые медали чемпионатов мира (2017, 2019). В июле 31-летний форвард подписал однолетний контракт с московским "Динамо" на правах свободного агента. Ранее в Континентальной хоккейной лиге он играл за СКА, "Югру", "Амур" и ЦСКА, а в Национальной хоккейной лиге выступал за "Нью-Джерси" и "Флориду".