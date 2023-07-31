Вице-чемпион Европы Воронов стал старшим тренером сборной Белоруссии по фигурному катанию

Сергей Воронов отметил, что тренирует одиночников и пары

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы 2014 года по фигурному катанию россиянин Сергей Воронов стал старшим тренером сборной Белоруссии. Об этом Воронов рассказал ТАСС.

По окончании спортивной карьеры Воронов стал тренером, он работал с серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине спортивной парой россиянами Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. Затем переехал в Казахстан, где около года проработал главным тренером национальной команды.

"В Беларуси я с 2022 года. Когда я приехал, пообщался с главным тренером сборной Олегом Кимовичем Васильевым, было принято решение, что я попробую свои силы, осмотрюсь, - сказал Воронов. - Сейчас я уже работаю со сборной в должности старшего тренера. Тренирую и одиночников, и пары - опыт такой работы у меня уже есть, мне посчастливилось поработать с одной из немногих сильнейших пар в мире - с вице-чемпионами Олимпийских игр в Пекине Тарасовой и Морозовым".

Воронов отметил прогресс фигуристов, несмотря на отстранение от международных соревнований. "Сложности есть, но никто не стоит на месте, все тренируются, прогрессируют. Не хотелось бы отдельно кого-то из наших спортсменов особо выделять. Как часто говорит Алексей Николаевич Мишин, рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. Уверен, что фигуристы рано или поздно сами заявят о себе своими результатами. Надеемся в предстоящем сезоне поучаствовать в российской серии Гран-при - это была бы отличная практика для наших спортсменов, мы все прекрасно знаем уровень российского фигурного катания. Да, заместить чемпионаты мира и Европы сложно, но ребята смотрят вперед, работают на перспективу".

На вопрос о переезде из Казахстана, Воронов ответил: "Это был для меня бесценный опыт, но на будущее дал себе обещание работать только с профессионалами. Там тренируются хорошие ребята, и я искренне всем им желаю удачи".

Воронову 35 лет, он является серебряным призером чемпионата Европы (2014), а также обладателем бронзы континентального первенства (2015). В сезоне-2014/15 она занял третье место в финале Гран-при, а в 2015 году выиграл серебро командного чемпионата мира.