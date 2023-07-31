Чесноков считает, что теннисистка Корнеева готова играть на турнирах WTA

30 июля Корнеева выиграла турнир ITF в Португалии

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Шестнадцатилетняя россиянка Алина Корнеева показывает хорошие результаты на турнирах Международной федерации тенниса (ITF) и готова играть на соревнованиях под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Алина здорово сыграла в Португалии, в финале она не отдала ни одного гейма своей сопернице. Я считаю, что Алина готова уже играть на турнирах WTA, она уверенно обыгрывает многих своих соперниц, у нее много хороших побед. Не знаю, почему сейчас она не играет турниры WTA, это нужно спросить у тренера, а возможно это как-то связано с правилами ITF, но мне кажется, что она очень перспективная теннисистка", - сказал Чесноков.

30 июля Корнеева выиграла турнир ITF в Португалии, в финале победив француженку Кароль Монне со счетом 6:0, 6:0. Благодаря этой победе россиянка поднялась с 326-го на 220-е место в мировом рейтинге. Эта позиция позволяла ей принять участие в квалификационных соревнованиях к Открытому чемпионату США среди взрослых, но Корнеева сообщила журналистам, что пропустит этот турнир, так как ей не успели оформить визу.

Корнеева в 2023 году выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде - Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции.