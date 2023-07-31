Гандболист Никита Задорожний умер от рака в возрасте 27 лет

В 2015 году в составе сборной России он стал победителем молодежного чемпионата Европы по пляжному гандболу

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Игрок белгородского гандбольного клуба "Технолог-Спартак" Никита Задорожний умер от рака крови в возрасте 27 лет. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Сергей Крамской.

Задорожний наибольших успехов достиг в пляжном гандболе. В 2015 году в составе сборной России он стал победителем молодежного чемпионата Европы, трижды выигрывал чемпионат России по пляжному гандболу. В классическом гандболе он дважды становился победителем Высшей лиги.

"В мае прошлого года Никита получил тяжелейшую травму колена, которая потребовала операции, - сказал Крамской. - Восстановление после нее длилось очень долго, даже год спустя ему было тяжело участвовать в тренировках. В один из дней он мне прислал большое сообщение, в котором сообщил, что не сможет вернуться в гандбол и помогать команде, потому что у него диагностировали рак крови. Это сообщение было как обухом по голове".

"У него мама уже лет 15 борется с онкологией, по всей вероятности, эта болезнь передалась ему по наследству, - продолжил тренер. - Мы с ним часто переписывались, он верил, что сможет справиться с болезнью и вернуться к обычной жизни. Последний раз общались дней десять назад, он тогда сказал, чтобы его игровой номер отдали молодому способному пацану и пожелал удачи в предстоящих матчах".

Тренер сообщил, что Задорожний под его руководством отыграл почти десять лет. "Он был величайшим тружеником, доказал, что игроки невысокого роста тоже могут добиваться больших результатов в гандболе, своим отношением к делу он добился уважения и авторитета в команде. Режимщик сумасшедший: не пил и не курил, таких сейчас практически нет. Терять таких пацанов в таком возрасте - просто ужас, он только два года назад женился", - сказал Крамской.