Юристы Мазепина объяснили решение суда о повторном снятии санкций с гонщика

Изначально Европейский суд разрешил гонщику въезд на территорию Евросоюза 2 марта

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС. Решение Европейского суда юстиции о повторной приостановке санкций в отношении российского гонщика Никиты Мазепина основано на том, что спортсмен не причастен к событиям на Украине. Об этом ТАСС заявили юристы спортсмена Давиде Роветта и Аарон Басс.

"Председатель суда не был удовлетворен тем, что "ограничительные меры в отношении заявителя основаны на достаточно прочной фактической основе", и повторил, что "заявитель - молодой спортсмен, никоим образом не причастный к событиям на Украине и не осуществляющий никакой деятельности в отраслях экономики, которые бы приносили существенный доход правительству России", - говорится в заявлении.

В понедельник Европейский суд повторно приостановил санкции в отношении 24-летнего Мазепина

2 марта стало известно, что Европейский суд юстиции разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для переговоров с командами "Формулы-1" и участия в других чемпионатах. Совет ЕС не принял во внимание данное постановление и продлил санкции в отношении Мазепина еще на один семестр, после чего адвокаты российского гонщика подали еще одно заявление в Европейский суд юстиции.

Единственный сезон в "Формуле-1" Мазепин провел в 2021 году в составе команды "Хаас". Лучшим результатом гонщика стало 14-е место. 5 марта 2022 года "Хаас" объявил о расторжении контракта с Мазепиным из-за ситуации на Украине. Позднее против гонщика ввела санкции Великобритания, также он был включен в санкционный список ЕС. 22 апреля агентство Канадиан Пресс сообщило, что Мазепин намерен добиться отмены введенных против него санкций со стороны Канады.