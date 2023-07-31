Веретенников считает, что с VAR судейских ошибок в российском футболе стало больше

В матче между "Ахматом" и ЦСКА Владислав Безбородов назначил пять пенальти

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Качество судейства в российском футболе с появлением системы видеоассистента рефери (VAR) только ухудшилось, что указывает на низкую квалификацию судей. Такое мнение ТАСС высказал Олег Веретенников, участник матча чемпионата России 1999 года между "Ротором" и "Черноморцем", в котором было назначено пять пенальти.

Столько же одиннадцатиметровых ударов было назначено арбитром Владиславом Безбородовым в воскресном матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ахматом" и ЦСКА (2:3). На седьмой добавленной к первому тайму минуте случился судейский скандал: Безбородов после отбитого вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым пенальти воспользовался VAR и уже постфактум удалил нарушившего в своей штрафной площади правила Милана Гайича. Следом он заставил перебить одиннадцатиметровый удар. Такие действия считаются нарушением протокола VAR.

"Сейчас есть VAR, судьям постоянно подсказывают, поэтому представить повторение еще одного матча с пятью одиннадцатиметровыми было возможно, - сказал Веретенников. - Тем более что правила немного изменились, теперь нарушением считаются даже наступы. Тогда мы восприняли это спокойно: встречу судил Валентин Иванов, который считался одним из лучших арбитров, поэтому предъявлять претензии смысла не было, к тому же пенальти назначались в ворота обеих команд".

"А сейчас с введением VAR ошибок стало только больше, стало больше претензий к работе судей, - отметил он. - У нас они стараются не признавать своих ошибок даже после просмотра видеоповтора, причем как судьи на VAR, так и в поле. Поэтому большие скандалы были и еще будут. Скорее всего, причина в квалификации арбитров. Им нужно в своей среде покопаться, потому что спорных решений и ошибок с появлением VAR меньше не становится. Нужно разбирать эпизоды, как это происходит и в командах".

Веретенников считает, что Безбородов не первым из российских судей нарушил протокол VAR. "Если мне память не изменят, то первым это сделал Михаил Вилков в матче "Рубина" с "Краснодаром", непосредственным участником которого я был [в качестве тренера казанского клуба]. Тогда пенальти в наши ворота был назначен после просмотра VAR, хотя мяч уже был введен в игру. Сейчас тоже было грубое нарушение, большая ошибка, за которую, наверное, будет наказан как судья в поле, так и судьи на VAR", - отметил собеседник агентства.

С нового сезона главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) является сербский специалист Милорад Мажич.