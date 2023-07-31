Шипов считает, что Непомнящий может дойти до полуфинала Кубка мира по шахматам

Гроссмейстер является очень сильным шахматистом и находится в расцвете сил, подчеркнул Сергей Шипов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Напомнящий имеет все шансы дойти до полуфинала Кубка мира, однако это будет сделать непросто из-за высокой конкуренции. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер и бывший тренер Непомнящего Сергей Шипов.

Кубок мира по шахматам стартовал в Баку 30 июля. Непомнящий начнет играть со второго круга. Ранее шахматист рассказал ТАСС, что хочет дойти до полуфинала турнира.

"Интересно, почему Ян надеется дойти именно до полуфинала? Если посмотреть на сетку, то именно на этой стадии возможна встреча с Магнусом Карлсеном (16-м чемпионом мира - прим. ТАСС), это вполне реально, но будет непросто. Ян очень сильный шахматист, он находится в расцвете сил, но на турнире много сильных участников, и если посмотреть на тех, кто начинает со второго круга, то каждый из них может победить", - сказал Шипов.

"Яну не подходят такие турниры из-за устройства его нервной системы. Кубок мира можно сравнить с работой сапера, один ход не туда, и ты полетел. Это ужасно напрягает, мешает сну, а у Яна бывают с этим проблемы. Хотелось бы пожелать ему спокойствия", - добавил собеседник агентства.

Непомнящему 33 года, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил норвежцу Карлсену со счетом 3,5:7,5, в апреле 2023 года - китайцу Дин Лижэню на тай-брейке. Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019), является двукратным чемпионом России (2010, 2020).

Кубок мира завершится 24 августа.