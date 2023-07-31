Митрофанов: большинство футбольных команд из Африки готовы играть со сборной России

Ранее РФС подписал соглашение с Федерацией футбола Мавритании

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Большинство национальный команд африканских стран положительно относятся к идее проведения товарищеских матчей со сборной России по футболу. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге прошел саммит Россия - Африка, на его полях РФС подписал соглашение с Федерацией футбола Мавритании.

"На форуме мы встречались с различными правительственными делегациями, обсуждали вопросы сотрудничества в области футбола, в частности с Федерацией футбола Мавритании подписали меморандум, - сказал Митрофанов. - Конечно, было бы странно, если бы мы не обсуждали вопросы возможных товарищеских матчей, мы их действительно обсуждали вместе с целым рядом других тем. Но пока это начало диалога - в "пристрелочном" формате, без конкретных дат. Мы видим позитивное отношение, все готовы играть, и это важно. Потому что в условиях тех ограничений, в которых находится российский футбол, проводить товарищеские матчи, организовывать их достаточно сложно".

"Потому что у команд немного свободных слотов, когда они не играют официальные матчи. Осенью начнутся официальные соревнования в Азии, соответственно, команды из этого региона будут труднее доступны для товарищеских матчей. Поэтому такой прямой диалог между Российским футбольным союзом и нашими коллегами из других национальных ассоциаций позволяет расширить возможности взаимодействия с теми командами, теми национальными ассоциациями, с которыми мы могли бы проводить товарищеские матчи", - добавил Митрофанов.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела пять товарищеских матчей - против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0). "Пока нельзя сказать, что в сентябре вторым соперником будет команда из африканской страны, - отметил Митрофанов. - Но мы сразу смотрим и подыскиваем партнера для проведения матча в марте 2024 года. У многих планы верстаются уже сейчас, есть официальные матчи, есть какие-то предварительные договоренности о товарищеских матчах. Поэтому с каждой командой мы пытаемся найти точки соприкосновения, где и когда этот матч мог бы состояться. Потом мы учитываем еще и логистику".

"Потому что, как правило, во время сборов разумно проводить два матча, соответственно, если это будут разные части света, то это тяжело и неправильно по отношению к нашим клубам, игрокам и, конечно, тренерскому штабу сборной. Поэтому мы учитываем еще эти моменты - удобство игроков, удобство клубов. Потому что все-таки чемпионат и кубок России, особенно с учетом отсутствия официальных матчей, объективно являются приоритетным направлением. Поэтому будем учитывать и эти моменты для того, чтобы возвращать игроков в соревнования регулярно в хорошей кондиции. Чтобы клубы не испытывали проблем из-за того, что мы за пять дней побывали в различных часовых поясах и пролетели много тысяч километров", - добавил генеральный секретарь РФС.

Возможная игра с африканцами

Митрофанов не исключил, что один из товарищеских матчей осенью сборная России может провести против африканской команды. "Я не могу исключать, что один из матчей осенью пройдет против африканской сборной, - отметил он. - Но тут нет прямой зависимости - раз мы на саммите Россия - Африка, значит, мы должны провести матч обязательно с африканской командой. В Африке огромное количество прекрасных команд, большое количество африканских футболистов в разные периоды времени принимали участие в чемпионате России".

"Некоторые из них оставили в России заметный след, становились чемпионами, обладателями кубка страны. Поэтому интерес к африканскому футболу есть в нашей стране, есть у наших клубов, есть давняя история сотрудничества между российским, советским футболом и африканским футболом. И раз уж мы оказались в ситуации таких геополитических ограничений, то надо использовать ее не только как вызов, который нужно преодолеть, но и как возможность и необходимость построить прямой диалог и взаимоотношения с различными национальными ассоциациями по всему миру", - заключил Митрофанов.

12 сентября сборная России проведет товарищеский матч против команды Катара.