Ольховский считает, что теннисистке Самсоновой будет непросто защитить титул в Вашингтоне

Почти у всех теннисисток на турнире примерно одинаковый уровень игры, отметил Андрей Ольховский

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова не показывала в этом году серьезных результатов, поэтому ей будет непросто выиграть турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне второй год подряд. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Как я много раз говорил, сейчас за исключением лидеров женского рейтинга уровень у всех теннисисток примерно одинаковый, каждый может обыграть каждого, - сказал Ольховский. - Самсонова в этом году не показывала каких-то серьезных результатов. Вызывает вопрос ее готовность, в том числе психологическая. Защитить титул будет непросто".

Турнир в Вашингтоне пройдет с 31 июля по 6 августа.