В "Лацио" сообщили о срыве трансфера футболиста "Динамо" Захаряна

Арсен Захарян выступает за "Динамо" с 2020 года

ТАСС, 31 июля. Переход футболиста московского "Динамо" Арсена Захаряна в итальянский "Лацио" сорвался. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил спортивный директор "Лацио" Анджело Фабиани.

Ранее журналист Грач Хачатрян сообщил в Twitter, что переговоры между клубами близки к тупику.

"Правда ли, что трансфер Захаряна в "Лацио" сорван? Да, это так", - сказал Фабиани.

23 июля источник ТАСС сообщил, что "Динамо" получило от "Лацио" предложение о трансфере Захаряна. Позднее итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщил, что клубы договорились о переходе российского полузащитника за €14 млн, €4 млн должны были быть выплачены в качестве бонуса. 25 июля в "Лацио" опровергли договоренность о переходе футболиста. На следующий день журналист итальянской газеты La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщил, что "Лацио" готов предложить Захаряну контракт с годовой зарплатой в размере €1,8 млн, а соглашение будет рассчитано на пять лет.

Захаряну 20 лет, россиянин дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 87 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.