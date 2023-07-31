Президенты паралимпийских комитетов России и Бахрейна обсудили вопросы сотрудничества

Встреча между Павлом Рожковым и шейхом Мохамедом бен Дуайдж Аль Халифой прошла в онлайн-формате

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Встреча президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова с главой Паралимпийского комитета Бахрейна шейхом Мохамедом бен Дуайдж Аль Халифой прошла в понедельник в онлайн-формате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПКР.

"Президент ПКР Павел Рожков провел онлайн-встречу с президентом Паралимпийского комитета Бахрейна шейхом Мохамедом бен Дуайдж Аль Халифой, - говорится в сообщении. - Встреча состоялась по инициативе Паралимпийского комитета Бахрейна. На ней рассмотрены вопросы участия спортсменов в тренировочных мероприятиях и соревнованиях, проводимых на территории обеих стран, а также организационные вопросы участия делегации ПКР в мероприятиях генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета. По итогам переговоров стороны обменялись информацией о запланированных спортивных мероприятиях".

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета пройдет в конце сентября в Бахрейне. На ней будет рассмотрен вопрос допуска российских паралимпийцев к участию в международных соревнованиях.