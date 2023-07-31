Украинка Харлан потребовала "давить" на федерации для отмены рукопожатий в спорте

ТАСС, 31 июля. Украинская саблистка Ольга Харлан потребовала оказывать давление на международные федерации для отмены правила рукопожатий в спорте. Об этом она рассказала порталу Tribuna.com.
"Это 100% прецедент, что случилось со мной, с моей федерацией и нашей страной, со спортсменами, - сказала Харлан. - Сейчас я бы на месте наших национальных федераций, особенно в контактных видах спорта, более тщательно давила бы на международные федерации, которые допускают нейтральных спортсменов, как эта спортсменка. И она не одна такая".
"Надо, чтобы они давили, примером тенниса, примером фехтования - это возможно. Поэтому изменяйте это правило, чтобы не было таких случаев, как в фехтовании. Потому что оно должно меняться, украинские спортсмены не пожимают руки российским и белорусским [атлетам] - это факт. Поэтому, как я сказала, должны меняться правила, потому что меняется мир", - добавила украинская спортсменка.
Харлан в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию в Милане победила россиянку Анну Смирнову, но была дисквалифицирована за отказ от обязательного рукопожатия после матча. Международный олимпийский комитет выступил с просьбой "деликатнее относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами". Международная федерация фехтования (FIE) отменила наказание Харлан, она смогла принять участие в командных соревнованиях, а протест россиянки, которая выступала на турнире в нейтральном статусе, был отклонен сразу - она не была допущена к следующей стадии чемпионата. FIE после инцидента с участием Харлан и Смирновой решила отменить пункт правил об обязательном рукопожатии фехтовальщиков по окончании поединка.
Харлан 32 года. Она завоевала золотую (2008) и серебряную медаль (2016) на Олимпийских играх в командном турнире по сабле, также на ее счету две бронзовые награды Олимпиады в индивидуальных соревнованиях (2012, 2016). Украинка 15 раз становилась призером чемпионатов мира - в ее активе 6 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые медали.