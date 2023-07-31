Украинка Харлан потребовала "давить" на федерации для отмены рукопожатий в спорте

На чемпионате мира по фехтованию украинская саблистка не стала пожимать руку россиянке Анне Смирновой, за что была дисквалифицирована

ТАСС, 31 июля. Украинская саблистка Ольга Харлан потребовала оказывать давление на международные федерации для отмены правила рукопожатий в спорте. Об этом она рассказала порталу Tribuna.com.

"Это 100% прецедент, что случилось со мной, с моей федерацией и нашей страной, со спортсменами, - сказала Харлан. - Сейчас я бы на месте наших национальных федераций, особенно в контактных видах спорта, более тщательно давила бы на международные федерации, которые допускают нейтральных спортсменов, как эта спортсменка. И она не одна такая".

"Надо, чтобы они давили, примером тенниса, примером фехтования - это возможно. Поэтому изменяйте это правило, чтобы не было таких случаев, как в фехтовании. Потому что оно должно меняться, украинские спортсмены не пожимают руки российским и белорусским [атлетам] - это факт. Поэтому, как я сказала, должны меняться правила, потому что меняется мир", - добавила украинская спортсменка.

Харлан в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию в Милане победила россиянку Анну Смирнову, но была дисквалифицирована за отказ от обязательного рукопожатия после матча. Международный олимпийский комитет выступил с просьбой "деликатнее относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами". Международная федерация фехтования (FIE) отменила наказание Харлан, она смогла принять участие в командных соревнованиях, а протест россиянки, которая выступала на турнире в нейтральном статусе, был отклонен сразу - она не была допущена к следующей стадии чемпионата. FIE после инцидента с участием Харлан и Смирновой решила отменить пункт правил об обязательном рукопожатии фехтовальщиков по окончании поединка.

Харлан 32 года. Она завоевала золотую (2008) и серебряную медаль (2016) на Олимпийских играх в командном турнире по сабле, также на ее счету две бронзовые награды Олимпиады в индивидуальных соревнованиях (2012, 2016). Украинка 15 раз становилась призером чемпионатов мира - в ее активе 6 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые медали.