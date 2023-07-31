Дворкович заявил о планах сделать шахматы показательным видом на Олимпиаде 2028 года

Президент Международной шахматной федерации отметил, что это будет формат быстрых шахмат

ТАСС, 31 июля. Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович планирует сделать шахматы показательным видом спорта на летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом Дворкович рассказал порталу Inside the Games.

"Для меня мечта - увидеть, как шахматисты становятся олимпийскими чемпионами в любом формате. Определенно, это будет формат быстрых шахмат. Это будет самым важным соревнованием в быстрых шахматах, мы сможем сохранить традиционные вещи. Нам нечего терять", - сказал Дворкович.

Некоторые виды, которые войдут в основную программу Олимпиады-2024 в Париже, когда-то были показательными. Это гребля на байдарках и каноэ (1912), гандбол (1952), бадминтон (1972), женское дзюдо (1988), тхэквондо (1988, 1992) и теннис (1968, 1984).