Дворкович заявил о планах сделать шахматы показательным видом на Олимпиаде 2028 года

ТАСС, 31 июля. Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович планирует сделать шахматы показательным видом спорта на летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом Дворкович рассказал порталу Inside the Games.
"Для меня мечта - увидеть, как шахматисты становятся олимпийскими чемпионами в любом формате. Определенно, это будет формат быстрых шахмат. Это будет самым важным соревнованием в быстрых шахматах, мы сможем сохранить традиционные вещи. Нам нечего терять", - сказал Дворкович.
Некоторые виды, которые войдут в основную программу Олимпиады-2024 в Париже, когда-то были показательными. Это гребля на байдарках и каноэ (1912), гандбол (1952), бадминтон (1972), женское дзюдо (1988), тхэквондо (1988, 1992) и теннис (1968, 1984).