В "Спартаке" рассказали, что обращались в РФС с вопросами по календарю

С 5 по 11 августа московская команда проведет гостевые встречи в РПЛ против казанского "Рубина" и екатеринбургского "Урала", а также домашний матч против клуба "Пари Нижний Новгород" в Кубке России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" обращался в Российский футбольный союз (РФС) с вопросами по календарю соревнований. Об этом журналистам сообщил руководитель "Спартака" Дмитрий Зеленов.

"Мы действительно контактировали с коллегами из РФС по поводу календаря, - сказал Зеленов. - Здесь речь не только о матче с "Уралом", в целом, календарь нам кажется довольно плотным, есть вопросы к нему. И у нашего главного тренера есть вопросы, мы их переадресовали напрямую коллегам, нам ответили, что невозможно ничего изменить по ряду причин. В том числе, потому что у МВД было определенное предписание. Нам остается жить с тем календарем, который есть, ничего здесь не поделаешь".

31 июля "Спартак" дома сыграет с калининградской "Балтикой" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). С 5 по 11 августа московская команда проведет гостевые встречи в РПЛ против казанского "Рубина" (5 августа) и екатеринбургского "Урала" (11 августа), а также домашний матч против клуба "Пари Нижний Новгород" в Кубке России (8 августа).