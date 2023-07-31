В РФС заявили, что главный судья матча "Ахмат" - ЦСКА нарушил протокол VAR

Матч между "Ахматом" и ЦСКА завершился победой армейцев со счетом 3:2, все голы были забиты с пенальти

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) признал ошибочным решение главного арбитра Владислава Безбородова воспользоваться помощью видеоассистента рефери (VAR) в концовке первого тайма матча второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Ахматом". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Матч между "Ахматом" и ЦСКА завершился победой армейцев со счетом 3:2, все голы были забиты с пенальти. На седьмой добавленной к первому тайму минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил 11-метровый в ворота ЦСКА за фол защитника Милана Гайича, удар отбил Игорь Акинфеев. Позднее Безбородов воспользовался помощью видеоассистента рефери (VAR), после чего показал красную карточку Гайичу.

"Это решение противоречит протоколу VAR, так как после пробития 11-метрового удара, то есть возобновления игры, пересмотр ситуации не допускается. В течение всего матча между VAR-центром и судьями в поле наблюдались проблемы со связью, что сильно осложняло коммуникацию арбитров. VAR, согласно протоколу, проверил момент и атакующую фазу игры, после чего подтвердил арбитру правильность назначения пенальти и определения футболиста, нарушившего правила", - говорится в заявлении.

"Через 12 секунд после подтверждения корректности назначения 11-метрового удара VAR четко три раза проговорил "стоп", чтобы проверить необходимость удаления. Однако из-за проблем со связью бригада арбитров в поле не услышала VAR, продолжив подготовку к выполнению удара, арбитр разрешил бьющему установить мяч и предупредил игроков о недопустимости вбегания в штрафную площадь до удара. Еще через 11 секунд VAR правильно установил необходимость вынесения красной карточки игроку ЦСКА за лишение явной возможности забить гол", - добавили в пресс-службе РФС.

ЦСКА после двух туров набрал 3 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице. "Ахмат" очков не набрал и располагается на 14-й строчке.