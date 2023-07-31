31 июля, 19:24
Футбол в России

Алаев заявил, что пока не видит необходимости вносить изменения в календарь РПЛ

Глава РПЛ отметил, что "календарь сложный для всех"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев считает, что в изменении календаря турнира на данный момент нет необходимости. Об этом он сообщил журналистам.

"Есть регламент, который позволяет вносить изменения в календарь, - сказал Алаев. - Пока не вижу необходимости. Календарь всегда и все будут обсуждать, любой тренер найдет в нем слабые, по его мнению, места. Но я говорил, что было 63 варианта, календарь сложный для всех. У кого-то легче на старте, у кого-то легче в середине, у кого-то - в конце, у всех есть сложные места. Но в целом календарь никому не способствует, никому не противоречит. Играйте в футбол, набирайте очки, что и делает тот же "Спартак". Мне кажется, что дискуссию нужно закрыть и играть в футбол. Лето, хорошая погода, матчи постоянные, давайте наслаждаться".

31 июля "Спартак" дома сыграл с калининградской "Балтикой" (2:1) в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). С 5 по 11 августа московская команда проведет гостевые встречи в РПЛ против казанского "Рубина" (5 августа) и екатеринбургского "Урала" (11 августа), а также домашний матч против клуба "Пари Нижний Новгород" в Кубке России (8 августа). 

Теги:
Российский футбол
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