Футболист "Спартака" Хлусевич считает, что "Балтика" дала команде бой в матче РПЛ

В понедельник "Спартак" дома обыграл "Балтику" со счетом 2:1

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Матч второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской "Балтики" стал тяжелым для футболистов "Спартака". Такое мнение ТАСС в понедельник высказал защитник красно-белых Даниил Хлусевич.

В понедельник "Спартак" дома обыграл "Балтику" со счетом 2:1.

"Тяжелая игра, немного огорчил гол в концовке. Легких соперников не бывает, соперник дал нам бой. Возможно, у "Балтики" была особая мотивация из-за армейского прошлого их тренера [Сергея Игнашевича], это надо у них спрашивать, но у нас всегда есть мотивация на каждого соперника, так как мы боремся за самые высокие места", - сказал Хлусевич.

"Спартак" после двух туров набрал 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. В следующем матче красно-белые 5 августа на выезде сыграют с казанским "Рубином".