Матчем медийной команды "Амкал" стартует "путь регионов" Кубка России по футболу

"Амкал" во вторник сыграет с ногинским "Знаменем"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Программа "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу стартует во вторник матчем первого раунда (1/256 финала) между московской медийной командой "Амкал" и ногинским "Знаменем", встреча пройдет в академии "Спартака" имени Ф. Ф. Черенкова и начнется в 19:30 мск. 2 августа пройдут еще 16 матчей первого раунда "пути регионов".

"Амкал", а также московские медийные команды 2DROTS и "Родина Медиа" гарантировали себе участие в Кубке России благодаря результатам в медийной лиге. В 2023 году победителем Медиалиги стала "Родина Медиа", второе место занял 2DROTS, третье - "Амкал". В прошлом сезоне "Амкал" и 2DROTS дебютировали в Кубке России. 2DROTS победил московское "Чертаново" (3:0) в первом раунде, на втором этапе команда уступила "Текстильщику" (1:1, 3:5 - по пенальти). "Амкал" прошел в первом и втором раундах "Зоркий" из Красногорска (1:1, 8:7 - по пенальти) и "Тверь" (1:0), но затем команда уступила "Звезде" из Санкт-Петербурга (2:2, 2:4 - по пенальти).

28 июля "Амкал" провел открытую тренировку в "Лужниках" в рамках подготовки к первому матчу в Кубке России в новом сезоне. "Мы поставили себе определенные задачи на сезон, - сказал основатель "Амкала" Герман Попков, комментарий которого ТАСС предоставили в пресс-службе "Лужников". - Мы проверили и обкатали в прошлом году нашу команду, поняли, что достаточно сильны в организации матчей. Мы можем оказать достойное сопротивление любому сопернику, который встретится нам в Кубке России. Задача - как минимум повторить прошлогоднее достижение, сыграть три матча в кубке. Новички, которые усилили нашу команду, - Михаил Долгушин и Владимир Мухин, - готовы дебютировать за команду в кубке и всячески помогать нашему клубу расти и классно проявлять себя в турнире. Спасибо "Лужникам" за возможность зарядиться энергией этого знакового футбольного места перед важным стартом в Кубке России".

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев после финала прошлого розыгрыша Кубка России отметил, что участие клубов из Медиалиги добавило интереса к турниру. "Новый формат розыгрыша кубка выдался очень интересным, потому что в нем участвовали даже клубы из Медиалиги, - сказал Газзаев ТАСС. - Турнир выдался таким интересным, многоступенчатым, на следующий год его нужно оставить таким же. Хочется, чтобы чемпионат проходил на таком же высоком и эмоциональном уровне. Кубок выдался таким настоящим, национальным. Мы видели игры новых клубов: вспомните матчи с участием команд Медиалиги, "Акрон" дошел довольно далеко, в итоге - блестящий финал в "Лужниках".

Как и в предыдущем сезоне, изначально в Кубке России должны были принять участие 11 любительских команд. Это воронежский "Атом", "Дальнереченск" из Приморского края, пермский "Ильпар", петербургский "Кировец-Восхождение", димитровградский "Оргэнергострой", "Пионер" из станицы Ленинградская Краснодарского края, "Псков", "Ставрополь-Агросоюз", барнаульский "Темп", ульяновский "Университет" и московский ФШМ. Однако 27 июля пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что "Дальнереченск" уведомил организацию о невозможности участия в розыгрыше первого этапа, благодаря чему его соперник "Иркутск" прошел во второй раунд, где сыграет с "Динамо" из Владивостока.

2 августа пройдут оставшиеся матчи первого раунда "пути регионов" Кубка России: "Строгино" - "Знамя Труда", "Темп" - "Динамо" (Барнаул), "Динамо" (Киров) - "Композит", "Родина Медиа" - "Динамо" (Вологда), "Пионер" - "Дружба", "Тверь" - "Электрон", "Ильпар" - "Торпедо Миасс", "СтавропольАгроСоюз" - МАШУК-КМВ, "Атом" - "Спартак" (Тамбов), "Коломна" - "Квант", "Университет" - "Оргэнергострой", "Носта" - "Уралец-ТС", ФШМ - "Пересвет", "Кировец-Восхождение" - "Динамо" (Санкт-Петербург), "Псков" - "Луки-Энергия", 2DROTS - "Сахалин". Матчи второго раунда "пути регионов" пройдут 22-24 августа.

О Кубке России

Новый сезон Кубка России стартовал 25 июля матчами группового этапа "пути Российской премьер-лиги", в этот день московское "Динамо" на выезде уступило "Пари Нижний Новгород" (1:1, 3:4 - по пенальти), столичный "Локомотив" на своем поле обыграл екатеринбургский "Урал" (2:1), петербургский "Зенит" дома оказался сильнее грозненского "Ахмата" (2:0). Далее состоялись матчи "Оренбург" - ЦСКА (0:6), "Крылья Советов" - "Балтика" (2:3), "Факел" - "Сочи" (1:3), "Ростов" - "Рубин" (1:0) и "Краснодар" - "Спартак" (1:2). Второй тур группового этапа "пути РПЛ" пройдет 8-10 августа.

По регламенту Кубка России 16 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места, попадут в "плей-офф пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в "плей-офф пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу будут играть по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в "плей-офф пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов". Команды из "плей-офф пути регионов" покинут турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является "Локомотив" (девять), по четыре раза трофей выигрывали "Спартак" и "Зенит", по одному - "Динамо", "Рубин", "Ростов", "Торпедо", "Терек" (нынешнее название - "Ахмат"), "Тосно".