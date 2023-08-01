Новичок клуба НХЛ "Тампа" Грошев рассказал, когда начал учить английский язык

Российский нападающий намерен отправиться в Северную Америку в ближайшее время

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский нападающий Максим Грошев, подписавший в мае контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа", начал учить английский язык около четырех месяцев назад. Об этом он рассказал ТАСС.

21-летний Грошев подписал с "Тампой" трехлетний контракт, о чем было объявлено 1 мая. Нападающий является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2020 года.

"На этой неделе я уже улетаю в Америку с супругой - примерно за месяц до начала тренировочного лагеря. Он начнется в начале сентября, и я хочу пораньше прилететь, чтобы поработать с тренерами, адаптироваться, решить бытовые вопросы, грубо говоря, с теми же банковскими картами, правами. Это тоже очень важно", - сказал Грошев.

"Английский язык я учу на протяжении последних трех-четырех месяцев, занимаюсь с репетитором. Сейчас приеду в Америку, там тоже продолжу, когда будет время", - добавил он.

Грошев рассказал о своих впечатлениях от посещении лагеря развития "Тампы" в начале июля. "Если честно, по приезде в Америку я во всем вижу другой подход. Вижу, насколько тут внимание уделяется мелочам и как тут ко всему относятся. К этому нужно привыкать, тут все немного по-другому", - отметил он.

"Допустим, в лагере развития мы уделяли внимание технике катания, выполняли определенные элементы. Нас снимали под разными углами, потом показывали, что мы делаем неправильно, показывали примеры игроков, которые делают эти упражнения правильно. Потом ты просто мог подойти и попросить, чтобы тебе скинули видео какого-то упражнения, чтобы улучшить этот элемент. Тренеры и игроки понимали, что у меня не очень хороший английский, и разговаривали со мной немного простыми словами. То есть в этом плане они могут подстроиться и все тебе объяснить", - добавил игрок.

Без боязни игры в фарм-клубе

В ноябре 2020 года Грошев перешел из нижнекамского "Нефтехимика" в петербургский СКА, за который выступал последние три года.

"Так сложились обстоятельства, что состоялся этот переход. Думаю, он пошел мне на пользу, в Питере я очень много приобрел, за что благодарен клубу и руководству. Да, от СКА было предложение продлить контракт, но я решил продолжить играть в Северной Америке. Это моя мечта, и мне очень охота там играть, стать игроком НХЛ, и я думаю, что у меня все получится. Я много работаю и уверен в себе", - сказал хоккеист.

По словам Грошева, он не боится такого варианта развития событий, при котором проведет ряд игр в фарм-клубе "Тампы", и не думал об аренде. "Я еду играть только там, даже если мне скажут, что нужно провести какое-то время в АХЛ, в чем-то добавить, я буду работать над этим. Повторюсь, это моя мечта - играть там, буду работать, и думаю, у меня все получится", - подчеркнул он.

"Я не боюсь конкуренции. Она делает тебя только сильнее: ты понимаешь, что на твое место [претендуют] два-три игрока, и начинаешь больше тренироваться и смотреть видео, изучать, улучшать аспекты своей игры", - добавил Грошев.