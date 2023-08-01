Новичок клуба НХЛ "Тампа" Грошев рассказал о встрече с Кучеровым и Василевским

Максим Грошев подписал с американским клубом трехлетний контракт

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский нападающий Максим Грошев познакомился со своими соотечественниками и будущими партнерами по клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" форвардом Никитой Кучеровым и вратарем Андреем Василевским во время пребывания в лагере развития команды. Об этом Грошев рассказал ТАСС.

Лагерь развития "Тампы" для новичков команды был открыт в начале июля. 21-летний Грошев подписал с клубом трехлетний контракт, о чем было объявлено 1 мая.

"С Никитой [Кучеровым] мы познакомились в раздевалке, он пригласил меня на ужин, где были Андрей Василевский, Брейден Пойнт (канадский нападающий "Тампы" - прим. ТАСС), - сказал Грошев. - Мы смотрели бои UFC, поговорили, была отличная атмосфера. Я задавал вопросы, что и как устроено, и конечно, это очень сильно помогает. Когда ты в Америке, у тебя плохой английский язык, и немного трудновато, ты что-то не понимаешь, и тут есть русские ребята, которые тем более играют на таком высоком уровне, практически все здесь знают, то очень здорово, когда ты можешь задать им какие-то вопросы. Они очень классные ребята, и я уверен, что они мне помогут".

"Говоря про Кучерова, то я по сравнению с ним новичок, у него ко мне хорошее отношение, он помог, пригласил на ужин. Думаю, это уже о многом говорит, и я ему благодарен. Ни малейшей звездности по отношению ко мне я от ребят не ощущал. Это профессионалы, и находиться с ними в одном месте - это счастье для меня", - добавил он.

Грошев рассказал, что его интересовали различия в подготовке к сезону в России и Северной Америке. "В России, как правило, команду собирают заранее, она проходит определенные сборы и турниры. Здесь немного все по-другому, и меня вот это интересовало. Ну и мы просто познакомились в ходе этой встречи, пообщались, узнали друг друга", - рассказал игрок.

Кучеров и Василевский являются двукратными обладателями Кубка Стэнли в составе "Тампы" (2020, 2021). Василевский также становился лучшим вратарем лиги (2019) и самым ценным игроком плей-офф (2021). Кучеров становился лучшим бомбардиром и самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ в 2019 году.