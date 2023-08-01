Президент РПЛ Александр Алаев продолжит работу в одном из комитетов УЕФА

Глава РПЛ отметил, что может посетить заседание исполкома организации

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, покинувший пост председателя комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по мини-футболу и пляжному футболу, продолжит работу в другом комитете организации. Об этом Алаев рассказал ТАСС.

28 июня после исполкома УЕФА Алаев сообщил ТАСС, что покинет пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу. Следующее заседание исполкома УЕФА состоится 26 сентября в Лимассоле (Кипр). Как говорится в документе УЕФА, Алаев стал четвертым заместителем председателя комитета УЕФА по стадионам и безопасности.

"Возможно, поеду на заседание исполкома УЕФА, - сказал Алаев. - На прошлом исполкоме я отчитался. Теперь буду работать в одном из комитетов УЕФА, в каком статусе - будет известно, когда объявят официально. Если будет рабочая необходимость поехать в Лимассол, то поеду".

"Поеду ли на второе заседание комитета по мини-футболу и пляжному футболу в этом году? Я знаю, кто будет председателем. Мы пообщались с ним, я не хочу официально озвучивать, так как либо Российский футбольный союз, либо УЕФА официально все составы комитетов озвучат. Но в рабочем режиме мы с моим коллегой, кто возглавил вместо меня комитет, все проговорили, давно его знаю, очень грамотный и профессиональный специалист, - отметил Алаев. - Очень рад, что именно он возглавил. Естественно, я уже участвовать не буду в работе комитета, это будет делать мой коллега. Но мы договорились: если нужна будет моя помощь, какие-то консультации с учетом моего опыта - все-таки почти семь лет отработал - конечно, ему помогу. А так - жду работу в новом комитете, очень доволен, благодарен УЕФА за доверие. Продолжу работу в новом комитете, скоро все узнаете".

Алаеву 43 года, он являлся председателем комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу с 2017 года. С 2019 по 2022 год Алаев занимал пост генерального секретаря Российского футбольного союза, с февраля 2021 года по июль 2022-го был президентом Футбольной национальной лиги. С 2022 года он является президентом РПЛ.