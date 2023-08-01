Футболист Хлусевич назвал абсолютно удовлетворительным старт "Спартака" в новом сезоне

Столичный клуб с начала сезона победил во всех матчах

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Результаты московского футбольного клуба "Спартак" по итогам первых матчей нового сезона можно назвать абсолютно удовлетворительными. Такое мнение ТАСС высказал защитник красно-белых Даниил Хлусевич.

"Все хорошо, начало сезона абсолютно удовлетворительное. Одержали три победы на старте, обыграли "Краснодар" на выезде. Что касается меня, я наконец забил, так что надеюсь, мы все будем продолжать в том же духе", - сказал Хлусевич.

"Спартак" в сезоне-2023/24 провел три матча. В Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) он дома обыграл "Оренбург" (3:2) и калининградскую "Балтику" (2:1). В матче "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России красно-белые на выезде победили "Краснодар" (2:1). Следующую игру РПЛ "Спартак" проведет в гостях против казанского "Рубина" 5 августа (начало - 17:30 мск).