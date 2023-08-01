14 россиян вошли в административные органы УЕФА на следующий цикл

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов вошел в комитет по проведению клубных соревнований

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Места в административных органах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на период с 2023 по 2027 год заняло 14 представителей России. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков остался первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям. Также глава РФС входит в исполком УЕФА. Вячеслав Колосков сохранил место среди почетных президентов организации, Полина Юмашева - в комитете по управлению и соблюдению требований, Роман Бабаев - в комитете по клубному лицензированию, Денис Соловьев - в комитете по маркетинговым консультациям, Екатерина Федышина - комитете по "фейр-плей" и социальной ответственности. Также в своей должности остались Леонид Калошин, работавший в экспертной комиссии УЕФА по судейской конвенции, и Николай Левников, сохранивший пост в экспертной комиссии организации по развитию судей.

Новые должности заняли глава Российской премьер-лиги Александр Алаев, ставший заместителем комитета по делам безопасности на стадионах, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, вошедший в комитет по проведению клубных соревнований, руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова, ставшая членом комитета по женскому футболу, руководитель академии РФС Ирина Баранова, вошедшая в комитет по развитию и технической помощи. Ответственный секретарь контрольно-дисциплинарного комитета РФС Даниил Заморин стал членом юридического комитета УЕФА, а руководитель департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова - комиссии по массовому футболу.

28 июня после исполкома УЕФА Алаев сообщил ТАСС, что покинет пост председателя комитета организации по мини-футболу и пляжному футболу. Вместо него комитет возглавил Вадим Ляшенко из Латвии.

28 февраля 2022 года УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.