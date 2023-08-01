Футболист Хлусевич рассказал об адаптации новичков в "Спартаке"

В текущее трансферное окно в московский клуб перешли конголезский нападающий Тео Бонгонда и парагвайский полузащитник Хесус Медина

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Новые футболисты московского "Спартака" не имеют никаких проблем с адаптацией в команде. Об этом ТАСС рассказал защитник красно-белых Даниил Хлусевич.

"У нас все хорошо. Адаптация новичков в команде проходит нормально, никаких проблем не возникает. В целом у нас дружная команда, поэтому никаких трудностей с коммуникацией нет", - сказал Хлусевич.

В текущее трансферное окно состав "Спартака" пополнили конголезский нападающий Тео Бонгонда, выступавший в прошлом сезоне за испанский "Кадис", и перешедший из московского ЦСКА парагвайский полузащитник Хесус Медина.

"Спартак" в сезоне-2023/24 провел три матча. В Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) он дома обыграл "Оренбург" (3:2) и калининградскую "Балтику" (2:1). В матче "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России красно-белые на выезде победили "Краснодар" (2:1). В следующем туре РПЛ "Спартак" в гостях встретится с казанским "Рубином" 5 августа (начало - 17:30 мск).