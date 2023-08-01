Глава РПЛ Алаев заявил, что первый матч "Рубина" с картой болельщика прошел без проблем

Сервис на стадионе будет улучшаться с каждым туром, отметил Александр Алаев

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Никаких проблем с картой болельщика на первом домашнем матче казанского "Рубина" в новом сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) не было. Об этом ТАСС рассказал президент РПЛ Александр Алаев.

30 июля "Рубин" дома сыграл вничью с "Оренбургом" (1:1) в матче второго тура РПЛ. В Казани впервые прошел матч чемпионата страны с использованием карты болельщика.

"Делегация РПЛ была на матче "Рубин" - "Оренбург", все проконтролировала, - сказал Алаев. - Хотелось бы поблагодарить власти региона, руководителя футбольного клуба, отдельно хочется поблагодарить [министра спорта Республики Татарстан] Владимира Леонова, что матч состоялся в Казани. Не хотелось как раз переносить на резервный стадион, меняться кругами. Ребята сделали большую работу, все удалось. Надеюсь, что в ближайшем туре "Спартак" приедет, будет уже совсем другая аудитория, сервис будет улучшаться с каждым туром. Никаких проблем с картой болельщика на матче не было".

Матч чемпионата России между "Рубином" и московским "Спартаком" пройдет 5 августа в Казани.

6 августа впервые матч с картой болельщика пройдет в Калининграде, местная "Балтика" примет воронежский "Факел" в третьем туре РПЛ. "Мы все делаем для того, чтобы на первом матче в Калининграде с картой болельщика все прошло отлично, - сказал Алаев. - С коллегами из клуба и администрации области работаем. Очень хочется, чтобы никаких технических проблем не возникло. Я уверен, что все будет хорошо".

30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ.