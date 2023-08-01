Футболист "Балтики" Жиров объяснил, почему не стал продолжать карьеру в Германии

Защитник рассказал, что не получил конкретных предложений от германских команд

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Защитник калининградской "Балтики" Александр Жиров решил не продолжать карьеру в Германии, потому что не получил конкретных предложений от местных футбольных клубов. Об этом он рассказал ТАСС.

Последние пять сезонов Жиров провел в клубе "Зандхаузен", в то время выступавшей во втором по силе дивизионе чемпионата Германии. Летом 2023 года он перешел в "Балтику" на правах свободного агента.

"Я не остался в Германии, потому что не получил каких-то конкретных предложений. От "Балтики" я предложение получил и принял его, о чем нисколько не жалею. У нас хороший чемпионат, со всеми интересно сыграть", - сказал Жиров

Также он поделился своими впечатлениями от гостевого матча второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" (1:2), который прошел 31 июля. "Понятно, что "Спартак" - это бренд, лицо нашего футбола. На такую команду не нужно настраиваться. Мы старались играть в свою игру и создавать моменты, что у нас получалось, но не удалось забить на один гол больше", - отметил собеседник агентства.

Жирову 32 года, он также выступал за барнаульское "Динамо", астраханский "Волгарь", махачкалинский "Анжи" и красноярский "Енисей". Защитник попадал в расширенный состав национальной команды, но на поле в матчах не выходил.