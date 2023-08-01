Глава World Athletics Коу заявил, что отстранение российских спортсменов не будет вечным

Себастьян Коу отметил, что специальная рабочая группа постоянно следит за ситуацией

ТАСС, 1 августа. Отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) не будет длиться вечно. Об этом газете L'Equipe заявил президент World Athletics Себастьян Коу.

"Мы [World Athletics] были предельно ясны, решение об отстранении, принятое советом, остается прежним, потому что так было лучше в интересах спорта, - сказал Коу. - Я создал рабочую группу, которая постоянно следит за ситуацией. В настоящее время мы убеждены, что это лучшее решение, исходя из нынешних условий, и мы будем его отстаивать, если потребуется. Но если в свете всего происходящего нам придется его изменить, то, конечно, мы это сделаем. С нашей стороны было бы смешно говорить нет навсегда, но нынешняя ситуация, как нам кажется, не просто не изменилась, она даже хуже, вот на чем мы остановились".

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в марте 2023 года вернула себе членство в World Athletics, однако российские спортсмены пока не смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой международной организации из-за ситуации на Украине. Еще в ноябре 2022 года World Athletics продлила их отстранение до особого распоряжения. В июле 2023 года в пресс-службе организации сообщили ТАСС, что World Athletics не будет рассматривать вопрос возвращения российских легкоатлетов в рамках августовского конгресса в Будапеште.

28 марта исполком Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Весной Коу сообщил о создании рабочей группы по вопросу допуска россиян на турниры под эгидой организации.