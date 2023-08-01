Футболист "Балтики" Жиров рассказал о работе с Игнашевичем

Защитник отметил, что в клубе все понимают требования главного тренера

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Футболистам калининградской "Балтики" приятно работать с главным тренером команды обладателем Кубка УЕФА 2005 года Сергеем Игнашевичем, все понимают его требования. Об этом ТАСС рассказал защитник "Балтики" Александр Жиров.

В июне Жиров перешел в "Балтику" из германского "Зандхаузена".

"Все отлично, мы уже провели сборы и сыграли несколько матчей. Все понимают его требования, но нам нужно реализовывать свои моменты, потому что в премьер-лиге каждый из них на вес золота. Сложно сравнивать его с тренерами в Германии, так как у каждого тренера своя стилистика, но мне, как и всем футболистам в команде, приятно работать с Сергеем Николаевичем", - сказал Жиров.

В сезоне-2023/24 "Балтика" потерпела два поражения в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) - в матчах против "Сочи" (0:2) и московского "Спартака" (1:2). В игре группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России калининградская команды победила самарские "Крылья Советов" (3:2). Следующий матч чемпионата страны "Балтика" проведет 6 августа против воронежского "Факела" (начало - 17:30 мск).