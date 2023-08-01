Колосков считает, что представительство в структурах УЕФА говорит об уважении к РФС

Почетный президент РФС отметил, что включение россиян в технические органы союза стоит считать локальным успехом

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Наличие 15 россиян в административных органах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) говорит о том, что Российский футбольный союз (РФС) пользуется большим уважением со стороны европейской организации. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент РФС и УЕФА Вячеслав Колосков.

Ранее пресс-служба УЕФА сообщила, что места в административных органах организации на период с 2023 по 2027 год заняло 15 представителей России.

"Нужно все воспринимать как есть, одно дело - формирование руководящих и технических органов, другое дело - соревнования, - сказал Колосков. - По соревнованиям наложены санкции. Никакого отношения это не имеет к тому безусловному успеху, когда Российский футбольный союз получил колоссальнейшую поддержку УЕФА. Можно смело утверждать, что 15 представителей находятся в технических органах УЕФА".

"Это говорит о том, что РФС пользуется огромным уважением у руководства Союза европейских футбольных ассоциаций, понятно, что это благодаря работе, не за фамилии же назначают. А это конкретная работа, многие люди работали не один год: та же Екатерина Федышина, тот же Александр Алаев, - все зарекомендовали себя с самой хорошей стороны. Так что будем считать, что это очередной локальный успех Российского футбольного союза", - добавил Колосков.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков остался первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям. Председатель правления "Зенита" Александр Медведев стал членом комитета клубных соревнований. Также глава РФС входит в исполком УЕФА. Вячеслав Колосков сохранил место среди почетных президентов организации, Полина Юмашева - в комитете по управлению и соблюдению требований, Роман Бабаев - в комитете по клубному лицензированию, Денис Соловьев - в комитете по маркетинговым консультациям, Екатерина Федышина - комитете по "фейр-плей" и социальной ответственности. Также в своей должности остались Леонид Калошин, работавший в экспертной комиссии УЕФА по судейской конвенции, и Николай Левников, сохранивший пост в экспертной комиссии организации по развитию судей.

Новые должности заняли глава Российской премьер-лиги Александр Алаев, ставший заместителем председателя комитета по делам безопасности на стадионах, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, вошедший в комитет по проведению клубных соревнований, руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова, ставшая членом комитета по женскому футболу, руководитель академии РФС Ирина Баранова, вошедшая в комитет по развитию и технической помощи. Ответственный секретарь контрольно-дисциплинарного комитета РФС Даниил Заморин стал членом юридического комитета УЕФА, а руководитель департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова - комиссии по массовому футболу.