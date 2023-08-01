Гендиректор "Спартака" отметил положительные результаты трансферной кампании клуба

Новичок клуба Тео Бонгонда забил мяч во второй игре подряд

ТАСС, 1 августа. Конголезский нападающий Тео Бонгонда находится в хорошей форме, что является положительным результатом трансферной кампании московского футбольного клуба "Спартак". Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал генеральный директор красно-белых Олег Малышев.

В понедельник "Спартак" на своем поле со счетом 2:1 победил калининградскую "Балтику" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Один из голов в составе красно-белых забил новичок команды Бонгонда.

"Идет планомерная работа. Вчера, мне кажется, все видели: Бонгонда в неплохой форме. Это значит, у нас есть положительные результаты. Дальше посмотрим", - сказал Малышев.

Бонгонда, перешедший в московский клуб в июле из испанского "Кадиса", отличился во втором матче подряд. 27 июля конголезский нападающий отметился голом в гостевой игре первого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России против "Краснодара" (2:1).

По итогам двух туров "Спартак" набрал 6 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая "Краснодару" по дополнительным показателям.