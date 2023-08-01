Чемпиона Европы по баскетболу Никиту Шабалкина избили в Подмосковье

Спортсмен госпитализирован

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Неизвестные избили чемпиона Европы 2007 года по баскетболу Никиту Шабалкина в подмосковной деревне Голиково. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Инцидент произошел в подмосковной деревне Голиково. Неизвестные возле автомойки напали на Никиту Шабалкина, чемпиона Европы по баскетболу 2007 года. Они избили его, а потом скрылись. Пострадавший госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время личности злоумышленников устанавливаются, принимаются меры к их задержанию. По данному факту проводится проверка. "Предварительно, Шабалкин получил закрытую черепно-мозговую травму", - добавил представитель экстренных служб.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили ТАСС, что накануне в полицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлен мужчина 1986 года рождения. "Со слов пострадавшего, его избили около одного из домов, расположенных в микрорайоне Золотые Купала. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к данному противоправному деянию", - сказали в главке, не уточнив имя пострадавшего. Мотивы произошедшего устанавливаются.

Шабалкину 36 лет, он является чемпионом Европы 2007 года в составе сборной России. Также он завоевывал бронзу чемпионата Европы - 2011 и стал серебряным призером Универсиады в Белграде. Является заслуженным мастером спорта России. Играл за клубы ЦСКА, "Химки", "Триумф", "Локомотив-Кубань", московское "Динамо" и казанский УНИКС.