ЭСК РФС по обращению "Зенита" рассмотрит удаление Семака в матче с "Ростовом"

Всего орган рассмотрит четыре эпизода матча

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по обращению петербургского "Зенита" на ближайшем заседании рассмотрит четыре эпизода матча второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом". Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

29 июля "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1. После матча главный тренер "Зенита" Сергей Семак был удален.

"ЭСК РФС рассмотрит четыре эпизода по обращению "Зенита". Моменты с неудалением игроков "Ростова" на 49-й и 63-й минутах, неназначением пенальти на 5-й добавленной к основному времени матча минуте, удалением главного тренера "Зенита", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

В следующем туре "Зенит" дома сыграет с московским "Динамо" 6 августа.