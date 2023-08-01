Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрит эпизод с удалением защитника ЦСКА Гайича

По обращению "Динамо" будет рассмотрен эпизод с неназначением пенальти в конце матча с "Крыльями Советов"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по обращению московского ЦСКА на ближайшем заседании рассмотрит эпизод с удалением сербским защитника команды Милана Гайича в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом". Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

Матч между "Ахматом" и ЦСКА завершился победой армейцев со счетом 3:2, все голы были забиты с пенальти. На седьмой добавленной к первому тайму минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил 11-метровый в ворота ЦСКА, удар отбил Игорь Акинфеев. Позднее Безбородов воспользовался помощью видеоассистента рефери (VAR), после чего показал красную карточку Гайичу.

"ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по обращению ЦСКА в контрольно-дисциплинарный комитет РФС, это момент с удалением защитника Милана Гайича на 51-й минуте", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

"По обращению "Динамо" будет рассмотрен эпизод с неназначением пенальти на пятой добавленной к основному времени матча минуте в ворота "Крыльев Советов". По обращению "Факела" ЭСК РФС рассмотрит два эпизода в матче с "Локомотивом". Моменты с засчитанным голом "Локомотива" на 13-й минуте и с неназначением пенальти на 38-й минуте", - добавили в службе коммуникаций РФС.

Во втором туре РПЛ московское "Динамо" сыграло вничью с самарскими "Крыльями Советов" (3:3), воронежский "Факел" уступил столичному "Локомотиву" (1:4).