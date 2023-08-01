Шипов считает, что шахматы не нужно включать в программу Олимпийских игр

Ранее Аркадий Дворкович рассказал о планах сделать шахматы показательным видом спорта на Играх в США

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Шахматы не нужно включать в программу Олимпийских игр из-за абсолютной политизированности Международного олимпийского комитета (МОК) и антироссийских настроений в организации. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

"Это очень давняя история, шахматисты уже четверть века бьются в эту закрытую дверь. Кирсан Илюмжинов (бывший президент FIDE - прим. ТАСС) в свое время подружился со многими руководителями МОК, и был какой-то оптимизм, что вот-вот шахматы войдут в программу Олимпийских игр. На мой взгляд, шахматам нечего делать в программе Олимпиад, как летних, так и зимних, потому что МОК сейчас - это полностью политизированная организация, и такой русофобский ветер, который сейчас дует в шахматах, совершенно ни к чему", - сказал Шипов.

31 июля президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович рассказал о планах сделать шахматы показательным видом спорта на Олимпийских играх 2028 года.

Некоторые виды, которые войдут в основную программу Олимпиады-2024 в Париже, ранее были показательными. Это гребля на байдарках и каноэ (1912), гандбол (1952), бадминтон (1972), женское дзюдо (1988), тхэквондо (1988, 1992) и теннис (1968, 1984).