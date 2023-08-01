В РФС рассказали, что посетят конгресс Азиатской конфедерации футбола в случае приглашения

РФС нужно выстраивать прямые отношения с другими национальными ассоциациями, отметил Максим Митрофанов

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Представители Российского футбольного союза (РФС) готовы посетить конгресс Азиатской конфедерации футбола (АФК) в случае получения приглашения. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Есть ли в планах у РФС в следующем году посетить конгресс или исполком АФК? Исполком - это все-таки достаточно закрытое мероприятие, - сказал Митрофанов. - Исполком проводят и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), и Международная федерация футбола (ФИФА), и другие футбольные ассоциации. Когда РФС проводит исполком, мы же не приглашаем все региональные футбольные федерации. Потому что обсуждаются достаточно конфиденциальные вопросы, касающиеся внутренней работы той или иной организации. Что касается конгресса АФК, вы знаете, что нашего президента [Александра Дюкова] приглашали на конгресс Азиатской конфедерации футбола в этом году, он его посещал в феврале, и это был дружественный визит".

"Если такое приглашение вновь поступит, предполагаю, что также с большим удовольствием посетим конгресс, будем общаться с коллегами в отношении вопросов развития футбола. Раз мы отрезаны от официальных матчей, то это не повод ждать у моря погоды, складывать лапки и сидеть. Нужно выстраивать прямой диалог, прямые отношения с другими национальными ассоциациями. Не уповать на официальные календари, которые вас сводят. Когда есть личное общение и хороший контакт, договариваться о матчах значительно легче. Поэтому мы используем разные возможности, в том числе Петербургский международный экономический форум, саммит Россия - Африка или тот же самый конгресс АФК", - добавил Митрофанов.

В феврале президент РФС Александр Дюков посетил 33-й конгресс АФК по приглашению главы организации шейха Салмана бин Ибрагима аль Халифы. На конгрессе также присутствовал Митрофанов.

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце ноября Дюков заявил об инициативе перехода организации в АФК. 30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах, обсуждение идеи перехода в АФК было приостановлено. 22 июня 2023 года Дюков сообщил журналистам, что переход РФС в АФК по-прежнему возможен, несмотря на продолжающиеся консультации с УЕФА.

Форумы в России

Митрофанов рассказал, что РФС будет принимать участие в форуме "Россия - спортивная держава", который пройдет в Перми с 19 по 22 октября.

"На "Россия - спортивная держава" РФС будет, - отметил Митрофанов. - У нас уже есть опыт участия в "Россия - спортивная держава", в том числе отдельным стендом. Возможно, в этом году это будет еще более крупное представительство. Про Восточный экономический форум, думаю, скорее нет, чем да. Но на выходных в Благовещенске прошли в том числе российско-китайские футбольные соревнования, спортивные игры. Член исполкома РФС, президент Дальневосточного футбольного союза Владимир Вячеславович Крысин принял участие от РФС в этом мероприятии".

"У нас есть определенная повестка со странами Тихоокеанского региона, в частности с Китаем. Мы обсуждаем определенные вопросы сотрудничества, прежде всего в части развития детско-юношеского футбола. Поэтому шаги по дальнейшему расширению взаимодействия с этим регионом прорабатываются", - заключил Митрофанов.