В РФС надеются на проведение матча между мужскими сборными России и Китая

При организации такого матча нужно учитывать вопросы логистики, подчеркнул Максим Митрофанов

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Российский футбольный союз (РФС) заинтересован в сотрудничестве с Китаем и по-прежнему имеет желание организовать товарищеский матч с мужской сборной этой страны. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Мы заинтересованы в матче со сборной Китая, - сказал Митрофанов. - Женская сборная России играла два товарищеских матча в рамках подготовки сборной Китая к официальным соревнованиям. По мужским сборным также был диалог. Мы обсуждали возможность проведения матча в Китае. Опять же, здесь нужно учитывать и вопросы логистики, когда это разные части света, большие временные и дистанционные интервалы между матчами. Но желание у нас никуда не исчезло. Я надеюсь, что китайские коллеги и мы найдем возможность провести этот матч".

"Я бы хотел, чтобы матч прошел в этом году. А как получится - будем смотреть. Всегда говорил, что прогнозы - дело неблагодарное. В условиях большого количества неизвестных - тем более", - добавил Митрофанов.

26 марта президент РФС Александр Дюков сообщил журналистам, что сборная России в будущем проведет товарищеский матч с командой Китая. С 26 июня по 6 июля женская национальная команда России провела сбор в китайском Циндао, а также сыграла два матча против сборной Китая. 1 июля россиянки уступили китаянкам со счетом 0:1, 4 июля - со счетом 1:2.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела пять товарищеских матчей - против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).