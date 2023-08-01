"До нашего уровня всем странам далеко". Как сейчас развивается в России настольный хоккей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Безальтернативные выборы президента Российской федерации настольного хоккея, децентрализация в управлении этого вида спорта, проведение и участие в параллельных международных соревнованиях в условиях недопуска до чемпионата мира - все это является нынешним положением вещей, связанным с развитием этой игры в России.

В конце июля отечественная федерация настольного хоккея должна была определиться с новым президентом. Сначала ожидалось, что выборы пройдут 16-17 июля, однако их было решено перенести на конец месяца. Это было сделано для того, чтобы все заинтересованные лица могли предложить свою программу развития настольного хоккея. Но к концу июля и. о. главы федерации Владислав Момат так и остался единственным претендентом на этот пост.

Избрание Момата по итогам онлайн-голосования позволит сформировать исполком федерации, куда должны войти все те, кто сейчас обеспечивает деятельность по развитию настольного хоккея в регионах.

"Есть немало случаев, когда конкуренция мешает. Мы в некотором роде были бы заинтересованы, чтобы кто-то выдвинулся в президенты, но сейчас есть такой актив, который сам по себе очень силен, - рассказал ТАСС вице-чемпион мира в командных соревнованиях, бывший генеральный секретарь Международной федерации настольного хоккея (ITHF) Кирилл Сторчак. - В нем собрались пять организаторов турниров в регионах: помимо меня из Санкт-Петербурга и Владислава Момата из подмосковного Реутова, это Янис Галузо из Ленинградской области, Михаил Симонов (Новокузнецк) и Юрий Абрамов (Петрозаводск). Конкурировать с такой командой очень сложно. Плюс за каждым из них большой уровень поддержки".

Ситуация показывает, что успешность развития этого вида спорта зависит от ситуации в регионах, раньше упор делался на Москву и Санкт-Петербург. Поэтому перед новым руководством федерации стоит задача полноценного развития вида в регионах. Это означает, что нужно больше соревнований, появления настольного хоккея в факультативной программе образовательных учреждений.

Наконец, необходим поиск спонсоров. "В России же у нас всегда есть частные меценаты, которые, понятно, никогда не получат от этого прибыль, но они играют сами, у них играют дети, и сами вовлекаются в организацию и чувствуют какое-то удовлетворение. Другое дело, что у этих меценатов начинается какое-то выгорание, но почему-то на их места становятся другие, и таким образом настольный хоккей развивается. Хотя некоторые организаторы на местах уже научились привлекать средства и от муниципальных органов", - подчеркнул Сторчак.

Сколько можно заработать в настольном хоккее

Еще одной важной задачей для развития настольного хоккея является налаживание отношений с Министерством спорта РФ для включения во всероссийский реестр видов спорта. Для этого нужно иметь как необходимое количество представителей этого вида спорта, так и четкую систему его управления, структуру, а также наличие поддержки и интереса к нему.

"В некотором роде настольный хоккей - это национальная игра. Я много раз в этом убеждался, когда ставишь поляны в любой парк, и собирается куча людей, которые сразу начинают играть с огромным азартом. Количество игроков в России и других странах большое, но у нас это просто национальная игра", - сказал Сторчак.

"Все, кто играет в настольный хоккей, расценивают его как вид спорта. Если смотреть на все признаки, настольный хоккей является видом спорта даже с учетом того, что ни у кого из соперников, по сравнению с теми же шахматами, где один из противников имеет белые фигуры, абсолютно нет преимущества перед началом игры. Безусловно, стоит задача его формальной регистрации, но будет ли он признан видом спорта или нет, это неважно, так как настольный хоккей и так развивается. Другое дело, когда его признают, будет как больше отчетности и требований, так и государственной поддержки", - добавил он.

Зарабатывают игрой в настольный хоккей в России сейчас единицы, для остальных это хобби, к которому многие стараются относиться профессионально. "Я веду секцию по настольному хоккею в Санкт-Петербурге, и как тренер и ведущий секции можно что-то зарабатывать, - рассказал ТАСС чемпион мира 2021 года Янис Галузо. - Непосредственно игрой - нет, поэтому настольный хоккей в этом плане не является профессиональным видом спорта. На каких-то турнирах бывают призовые, но это не те деньги, на которые можно прожить. Все те, кто занимаются этим серьезно и вкладывают в это много времени, хотели бы, чтобы это все было профессионально. Но пока никаких конкретных подвижек в сторону профессионализма не было".

Если говорить о том, сколько можно заработать на турнирах, то, к примеру, ставший победителем проходившего в июне в Санкт-Петербурге Кубка мира Галузо заработал 100 тыс. рублей. Занявший второе место получил 50 тыс. рублей, остальные 50 тыс. были поделены еще между шестью игроками. В плане призовых в настольном хоккее расцвет был в 2010-х годах при первом президенте отечественной федерации вида спорта, музыкальном журналисте Михаиле Марголисе, который проводил соревнования на уровне Кубка Москвы с призовым фондом в $10-12 тыс.

"Я этим очень активно занимался, действительно вкладывал много собственной энергии. Плюс к этому у меня были хорошие контакты тогда с Москомспортом и другими руководящими организациями. Также меня хорошо тогда знали как музыкального журналиста, то есть как медийное лицо, и это помогало вести диалоги, был хороший круг знакомств, который помогал привлекать спонсоров и партнеров для турниров", - рассказал ТАСС Марголис.

Шведское качество

Ни одна организация, в том числе и общественная в виде федерации, не может функционировать без бюджета, и его качественное наполнение является еще одной задачей нового руководства федерации. Раньше достаточно долгое время федерацию спонсировал "Спортмастер" как единственный официальный дилер шведского производителя инвентаря для настольного хоккея "Стига", который был заинтересован в продвижении и рекламе товара. Но на деятельность российской компании повлияли сначала пандемия, а затем и специальная военная операция, что привело к прекращению сотрудничества с иностранным поставщиком. С федерацией компания завершила отношения пару лет назад.

Шведская продукция остается основной и на российских турнирах, поскольку имеет преимущество по сравнению с отечественными и прочими производителями.

"Четыре года назад у них вышла новая модель, которая сейчас на несколько шагов впереди других благодаря трем основным отличиям. Это ровное покрытие и достаточно высокая износоустойчивость. Некоторые игроки к этому восприимчивы. Вторым отличием является то, что у нее очень большое количество так называемых спорных зон. То есть игра идет во всей центральной зоне, и если шайба попадает между фигурками игроков, борьба получается весьма острой. На текущий момент неспорной зоной является та, в которой шайба находится у борта и возле игрока", - рассказал Сторчак.

"Третье отличие заключено в конструкции этой модели. Оно характерно тем, что в ней можно делать большое количество комбинаций, придумать что-то новое, импровизировать. Когда я пришел в настольный хоккей, то сказал тогда, что атака справа разнообразнее, чем слева. Я уже 15 лет играю профессионально и скажу, что в этом плане ситуация поменялась", - добавил он.

Марголис

С именем этого человека связан расцвет отечественного настольного хоккея на рубеже 2000-2010-х годов, что вылилось в проведение турниров с высокими рейтингами и хорошими призовыми фондами, а также с победами россиян на международных соревнованиях. Последним крупным соревнованием, которое он проводил, стал Кубок Москвы 2012 года, прошедший на построенной к чемпионату мира 2007 года подмосковной арене в Мытищах с участием 260 человек из порядка 20 стран с призовым фондом в $12 тыс., и на нем выступала Лариса Долина.

"У меня была совершенно четко выстроенная стратегия. Я понимал, какими шагами мы должны идти, от чего к чему, и я сам эти шаги потом проверял в буквальном смысле слова, - рассказал ТАСС Марголис, который последнее время живет в Испании. - По итогам каждого сезона я смотрел, достигли ли мы того или иного или нет, и если что-то не получалось, то надо было понимать, почему этого не было достигнуто, оставляем ли мы эту цель или понятно, что надо делать что-то другое. Таким образом я шел по нарастающей от года к году и турнира к турниру, включая задачу обязательно сделать в Москве топовый этап Мирового тура".

"У меня была задача провести юбилейный, 10-й чемпионат мира, который был организован впервые в России в 2007 году, вывести игроков сборной на другие результаты. Тогда было немного другое время, другая система отношений, наверное, другие люди", - добавил он. Стоит отметить, что в те времена настольный хоккей стал нередко освещаться в спортивной прессе. На чемпионате мира 2007 года в Москве организаторам удалось собрать порядка 12 телекамер, о турнире рассказывали и в программе "Время" на Первом канале.

Такой успех во время работы руководителем отечественной федерации связан с тем, что Марголис, по мнению очевидцев, был большим фанатом настольного хоккея. "В Швеции и Финляндии он попал на такой турнир и захотел это организовывать в России. Он приехал, направил на это всю свою энергию, у него все пошло, и люди за ним пошли. На него посыпались возможности, тем более он был весьма известным музыкальным журналистом, у него была масса знакомых, способных оказывать финансовую помощь, и ему очень быстро удалось начать организовывать крупные турниры. И мало того, сразу появилась масса сильных талантливых игроков, которые начали прогрессировать. Это братья Захаровы, Галузо и другие, и через несколько лет турниры пошли высокого уровня, и наши игроки стали конкурировать с соперниками, выигрывать на всех международных турнирах", - рассказал Сторчак.

Причиной своего ухода из российского настольного хоккея Марголис назвал изменившиеся отношения с рядом людей. "Несколько угасли внутренний порыв, азарт, общество становится не таким, каким я его когда-то видел, создавал. И я оставил дело другим людям на той базе, которую создал", - сказал он.

"По ходу своего движения, взрывного роста он, судя по всему, восстановил многих против себя. И когда в 2009 году возникла ситуация с недостатком финансирования, настольно-хоккейное сообщество ему это не совсем простило. Часть игроков просто устроила демарш, на который он очень сильно обиделся и, как человек творческий, ответил: "Не хотите, и до свидания". Я писал много воззваний о том, что Марголис много сделал для нашего настольного хоккея и его надо вернуть, но никто не захотел этим заниматься. Сам же он человек гордый, поступил так, что мавр сделал свое дело, и мавр может уйти", - рассказал об этой ситуации Сторчак.

Последствия изоляции России

С нулевых годов российские представители настольного хоккея стали фаворитами международных соревнований и в том числе чемпионатов мира, которые проводятся раз в два года. Впервые чемпионом мира из России в престижном мужском разряде стал Олег Дмитриченко в 2011 году. Дважды, в 2015 и 2019 годах, турнир выигрывал Максим Борисов. Галузо является последним из россиян чемпионом мира, после начала спецоперации ITHF, как и остальные спортивные организации, отстранила россиян от соревнований. Первый чемпионат мира без сборной России прошел в июне нынешнего года в Норвегии.

В женском разряде россиянки выигрывали соревнования шесть раз подряд, из них дважды - Мария Ялбачева. В командных соревнованиях среди мужчин сборная России до своего отстранения побеждала семь раз подряд. В отсутствие россиян фаворитами соревнований являются представители Швеции, Латвии, Украины и в последнее время Финляндии.

По словам Галузо, с зарубежными спортсменами он продолжает общаться после отстранения россиян. "Проблем тут не возникало, у меня много друзей среди ведущих игроков Швеции и Латвии. Из Латвии, например, это Атис Силис, из Швеции - один из сильнейших игроков мира Ханс Эстерман. От некоторых игроков я слышал сожаление, что сильнейших игроков нет, и все надеются, что в скором времени это исправится", - подчеркнул он.

По мнению же Марголиса, который продолжает играть в настольный хоккей, представляя Израиль, отстранение россиян повлияло на уровень соревнований, но не так сильно. "Безусловно, есть ряд европейских сильных школ в настольном хоккее, и в этот раз получился очень интересный чемпионат, особенно по тенденции. Сформировалось новое поколение игроков, которое сейчас активно захватывает позиции. Когда россияне вернутся на турнир, это добавит конкуренции, но чемпионат мира продолжает сохранять свой высокий уровень. И это новое поколение не только выстреливает на отдельных турнирах: на чемпионате мира в самом престижном открытом разряде представители поколения 20+ и около него занимали призовые места", - подчеркнул Марголис.

Как в НХЛ и НБА

Изоляция России от соревнований под эгидой ITHF привела к появлению в отечественном настольном хоккее новых соревнований, особенно на базе крупной системы этого вида спорта "Скорпион", которая систематизирует и обсчитывает соревнования по этому виду спорта. Автор этой системы Сторчак допустил, что параллельные турнирам ITHF соревнования в России по своему уровню могут сравниться и даже превосходить состязания международной федерации. В пример приводится прошедший в июне в Санкт-Петербурге Кубок мира, в котором участвовали также представители Казахстана, Белоруссии и Израиля. Примечательно, что международная федерация также использует для своих подсчетов "Скорпион".

"Мы все время говорим - добро пожаловать всем, приезжайте к нам без всяких санкций. Для каждой страны в рамках отбора на Кубок мира мы сделали wild card ("специальные приглашения" - прим. ТАСС), чтобы игроки, которые по политическим причинам не могли отобраться, сумели бы приехать. И кое-кто этим правилом воспользовался", - рассказал Сторчак.

По словам собеседника агентства, общения с международной федерацией сейчас практически нет. "Я вообще сам не терплю никаких унижений: вы нас прогнали и теперь должны делать все, чтобы нас вернуть. Я вообще не верю, что нас будут во всех видах спорта возвращать на серьезной основе. Считаю, что мы сами должны организовывать все турниры, включая чемпионаты мира, и ничего не бояться, и не надо ни перед кем унижаться. Мы 20 лет ездили к ним на турниры, и чего добились?" - подчеркнул он.

Нынешнюю ситуацию в отечественном настольном хоккее Сторчак сравнил даже с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА), отметив, что Россия в этом плане может быть самодостаточной. "Наш настольный хоккей за 20 лет поднялся до такого уровня, до которого всем странам еще далеко. Они на уровень ниже как по развитию, так и по количеству игроков. И мы должны вести себя как НХЛ и НБА. Хотите у нас играть, приезжайте и играйте", - добавил он.

В то же время, по мнению Марголиса, любая попытка создать альтернативные соревнования на уровне ITHF не приведет ни к чему, кроме как к конфронтации и еще большему отторжению. "Все это уже проходили и раньше, кроме сепаратного выплеска, это ничем не заканчивалось и вряд ли будет в большой степени поддержано. Скорее всего, постепенно будут наводиться мосты, чтобы вернуться в систему международной федерации. Весь мир как играл, так и играет, консолидация есть, и официальный стандарт "Стиги" как был, так и остается", - сказал он.