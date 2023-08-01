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Летние олимпийские виды спорта

Петришенко: Белоруссия полностью готова к проведению II Игр стран СНГ

Премьер-министр Белоруссии рассказал, что в страну для участия в соревнованиях прибыли члены сборной Таджикистана

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Организаторы II Игр стран СНГ обеспечили полную готовность к проведению соревнований. Об этом журналистам заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко после заседания оперативно-координационного центра II Игр стран СНГ.

"Обеспечена полная готовность к II Играм стран СНГ. Гости и команды уже прибывают, мы принимаем их и обеспечиваем всем необходимым", - приводит слова белорусского вице-премьера агентство БелТА.

Петришенко сообщил, что в Белоруссию для участия в соревнованиях прибыли представители Таджикистана. "Они посетили святые места, связанные с победой в Великой Отечественной войне. Гостям страны будут предоставлены и другие экскурсионные маршруты. Таким образом, мы обеспечиваем весь необходимый тренировочный и подготовительный процесс", - сказал заместитель премьер-министра.

II Игры стран СНГ пройдут с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии в 20 видах спорта, торжественные церемонии открытия и закрытия соревнований планируется провести 5 и 13 августа соответственно. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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