Бывший футболист "Зандхаузена" Жиров оценил уровень чемпионата России

Защитник в июне 2023 года стал игроком калининградской "Балтики"

ТАСС, 1 августа. Чемпионату России по футболу есть куда расти, как и всем национальным первенствам. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал защитник калининградской "Балтики" Александр Жиров, ранее выступавший во втором по силе дивизионе чемпионата Германии.

"Хороший уровень у нашего футбола. Есть куда расти. В принципе, как и всем чемпионатам", - сказал Жиров.

32-летний защитник перешел в "Балтику" в июне 2023 года на правах свободного агента. До этого с лета 2018 года он выступал за германский "Зандхаузен".