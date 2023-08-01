Чесноков считает, что Карацеву и Шевченко будет непросто выйти в третий круг турнира в США

Аслан Карацев во втором круге сыграет с Фрэнсисом Тиафо, Александр Шевченко - с Себастьяном Кордой

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Россиянам Аслану Карацеву и Александру Шевченко будет сложно преодолеть второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

31 июля Карацев обыграл новозеландца Киранпала Панну, а Шевченко победил американца Максима Кресси в первом круге турнира. Следующим соперником Карацева станет десятая ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо, а Шевченко сыграет с представителем США Себастьяном Кордой.

"В этом году Карацев и Тиафо уже встречались, и американцу было нелегко обыграть Аслана. Тиафо еще не играл на этом турнире, так что у Аслана есть шансы на победу, но матч будет непростой. Что касается Шевченко, то он уже одержал очень хорошую победу, но ему будет очень тяжело обыграть Корду. У американца были травмы в этом году, но он молодой, у него много амбиций, и он может легко вернуть форму, думаю, у него будет преимущество", - сказал Чесноков.

Турнир в Вашингтоне проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 500. Призовой фонд соревнований составляет $2,01 млн. Действующим победителем турнира является австралиец Ник Кирьос, который в этом году не сыграет из-за травмы, россияне никогда не выигрывали эти соревнования.